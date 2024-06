Queda de cabelo: 5 hábitos ruins que podem afetar a força dos fios

O enfraquecimento e queda dos cabelos muitas vezes fazem parte do envelhecimento natural e da genética hereditária, afetando tanto homens como mulheres. Porém, hábitos ruins e problemas clínicos também representam causas e, por falta de visitas médicas regulares, às vezes só são descobertos tarde, quando não há mais nada o que fazer.

Muitos podem supor que investigar e buscar tratamento para prolongar a jovialidade dos cabelos tem a ver somente com estética, mas não. Ao notar quedas muito volumosas, diminuição de fios, coceira ou caspa, procure um dermatologista ou um tricologista.

Menopausa, deficiência de nutrientes, vitaminas e minerais e problemas na glândula tireoide podem afetar o metabolismo, que fica mais lento, e predispor enfraquecimento, afinamento, redução de volume e queda dos cabelos. Nesses casos, vale consultar endocrinologista, nutricionista e ginecologista.

Além disso, alguns hábitos também podem afetar a força dos fios. A seguir, veja cinco deles.

1. Ficar muito estressado

Sofrer com queda excessiva dos cabelos pode ter relação com estresse crônico. Ele eleva o hormônio cortisol, que inflama e destrói as células capilares. Portanto, busque relaxar e considere fazer terapia com um psicólogo.

2. Expor-se ao sol

É necessário redobrar a atenção com os raios solares, especialmente na praia. Sem nenhum tipo de proteção, o couro cabelo fica exposto e pode sofrer com queimaduras, cujos sintomas incluem vermelhidão, dor, lesões que podem virar câncer de pele e, no longo prazo, perda dos cabelos. Sob o sol, aplique protetor solar específico para os fios e proteja a cabeça com chapéu ou boné.

3. Abafar a cabeça

Boné e chapéu são indicados, mas devem ser usados corretamente. Do contrário, são prejudiciais aos cabelos. É que o uso prolongado (o dia inteiro e por anos consecutivos) e sem necessidade (dentro de ambientes, por exemplo) aquece o couro cabeludo, aumentando sua transpiração, oleosidade e provocando ou piorando doenças de pele que fazem os fios caírem.

4. Prender os fios

Pentear com força, puxar e amarrar os cabelos em trança ou em rabo de cavalo geram atrito e uma tração muito intensa que, aos poucos, também lesiona a raiz do cabelo, que acaba enfraquecido e morre. Essa perda dos fios é principalmente sentida na testa e nas entradas, que são regiões mais sensíveis, e pode acelerar uma calvície em andamento.

5. Tomar banho com água quente

A água muito quente retira a umidade natural do cabelo e do couro cabeludo, causando ressecamento com consequente produção de oleosidade rebote, na tentativa de contornar o problema. Nos fios, o excesso de calor abre as cutículas, deixando-os sem brilho e quebradiços, e se você tiver dermatite seborreica (caspa), o caso pode se agravar, gerando perda acentuada.

Fontes: Caio Lamunier, dermatologista do Hospital das Clínicas de São Paulo; Damaris Ortolan, tricologista da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia); Lucas Oliveira, geriatra do Hospital Cárdio Pulmonar, da Rede D’Or, em Salvador; Natan Chehter, geriatra membro da SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia) e do Hospital Estadual Mário Covas (SP).