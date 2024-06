Paralisa coração: cobra mais venenosa do Brasil é vista em escola; confira

Os alunos e funcionários de uma escola localizada no Vale do Itajaí, na cidade de Timbó, em Santa Catarina, tomaram um susto ao chegarem para as aulas desta segunda-feira (24). No pátio da escola havia uma cobra-coral verdadeira, uma das mais venenosas do país.

O que aconteceu

Ninguém se machucou. O Corpo de Bombeiros foi chamado para recolher o animal assim que ele foi encontrado. Apesar de peçonhenta, a cobra não colocou em risco nenhum funcionário ou aluno.

Ela tinha 50 centímetros. Com meio metro de comprimento, ela foi vista às 7h10 da manhã na Escola Municipal Erwin Prade, no bairro Pomeranos. Após o resgate, foi solta em uma zona de mata.

Tímida e escondida. Apesar de perigosa, essa cobra gosta de se esconder dos humanos. De acordo com o Butantan, ela vive próxima de vegetação rasteira. Os especialistas dizem ainda que sua cor, uma mistura de vermelho, preto e branco, é para avisar os predadores de seu poder.

Altamente tóxica. Considerada uma das serpentes mais peçonhentas do Brasil, seu veneno afeta o sistema nervoso e paralisa músculos importantes, como o coração —o que pode levar à morte.

A espécie é típica da Mata Atlântica. Como o estado de Santa Catarina é composto por grande parte dessa flora, é comum encontrar essa cobra por lá.