Bandidos em moto invadem garagem de prédio e roubam BMW; veja o vídeo

Bandidos em moto invadem garagem de prédio no Rio de Janeiro e roubam BMW Foto: Reprodução/TV Globo

Dois homens em uma moto invadiram a garagem de um prédio no bairro Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, assaltaram um casal e levaram o carro das vítimas, um BMW.

Imagens de segurança que registraram o assalto foram obtidas pelo Bom Dia Rio, da TV Globo. O crime aconteceu no último dia 14 de junho. Ao Terra, a Polícia Civil confirmou o crime.

Um dos vídeos flagrou o momento em que a BMW chega e entra no edifício. Na sequência, os bandidos em uma moto invadem o prédio e vão em direção a garagem. Nesse momento, eles rendem as vítimas que estão no carro. Um dos assaltantes entra na BMW e leva o veículo. O outro criminoso foge na moto.

O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca). Segundo a Polícia Civil, o veículo já foi localizado. “Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região e realizam outras diligências para identificar os autores do assalto”, informou a corporação.

Vídeo: