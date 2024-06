Vídeo: moradora flagra grupo de 15 capivaras passeando em fila indiana

O vídeo de um grupo de 15 capivaras andando em fila indiana em uma área residencial do Lago Sul vem viralizando nas redes sociais. O momento inusitado, gravado na madrugada da última quinta-feira (20/6), já conta com mais de 5,6 milhões de visualizações e quase 1 milhão de curtidas em uma plataforma de vídeos curtos.

Veja:

😅 Moradora flagra grupo de 15 capivaras passeando em fila indiana O vídeo já conta com mais de 5,6 milhões de visualizações e quase 1 milhão de curtidas em uma plataforma de conteúdos curtos Leia: https://t.co/yDbvOw0HRr 🎥 Reprodução/Luciana Castello pic.twitter.com/Z8oh16nVHX — Metrópoles (@Metropoles) June 24, 2024

O momento fofo foi flagrado pela artista plástica Luciana Castello, 53 anos. Segundo ela, é comum ver as capivaras andando na região, mas ela diz nunca ter visto um grupo tão grande andando tão organizado assim. Foi aí que decidiu sacar o celular e filmar o momento.

“Isso aqui é comum, geralmente elas aparecem em grupos de até 50 capivaras. Só que elas sempre estão mais dispersas, cada uma em um canto, com seus filhotes. Então, quando vi elas organizadas às 3h, me chamou atenção. Foi a primeira vez. Nunca tinha visto”, contou.

A moradora contou, também, que apesar da quantidade, os animais nunca deram problema com a vizinhança. “O que acontece é que geralmente a vigilância as expulsam por conta da sujeira que elas deixam na rua, às vezes com fezes ou com carrapatos que podem ser prejudiciais aos cães. Só que nunca vi as pessoas reclamando. As capivaras são bem mansas”, revelou Luciana.

O vídeo viralizou nas redes sociais, gerou comentários dos internautas e provocou discussões. “As capivaras são mais organizadas que a gente”, ironizou um usuário. “Lindinhas? Sim. Porém a falta do habitat natural [sic] fizeram elas se dispersarem, provavelmente estão em procura de um lugar para ficarem.”, alertou outro.