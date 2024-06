Nutricionistas revelam o que comer à noite se quiser emagrecer

Muitas pessoas ficam em dúvida sobre o que comer em cada período do dia quando o objetivo é emagrecer. Pela manhã, especialistas recomendam consumir alimentos que forneçam energia para enfrentar o dia, enquanto o almoço deve ser equilibrado para sustentar até a noite. Mas, e o jantar?

Ao Metrópoles, as nutricionistas Leticia Gasparetto e Ingrid Vasconcelos listam as melhores opções alimentares para esse momento. Vale lembrar que é sempre importante consultar um especialista na área para ter orientações personalizadas e adequadas às suas necessidades individuais.

Confira:

Proteínas magras

Segundo a nutricionista Leticia, consumir proteínas magras no jantar é uma boa opção para perder peso. Isso inclui frango, ovos e peixes. Ingrid, por sua vez, recomenda pratos como tilápia com legumes cozidos no vapor ou omelete com queijo, tomate e manjericão.

Sopas e caldos

Quem quer emagrecer pode optar por preparar um caldo de abóbora com frango, afirma a nutricionista Ingrid. Sopas também entram no menu, de acordo com Letícia. O ideal é que sejam à base de vegetais e proteínas magras, como a mistura de legumes com frango.

Saladas e vegetais

Outra dica é consumir saladas “com uma variedade de vegetais coloridos e uma fonte de proteína, como frango grelhado ou grão-de-bico”, explica Leticia. Espinafre, brócolis, couve-flor e abobrinha são boas opções para adicionar ao prato.

Laticínios

Caso prefira uma refeição mais leve, a nutricionista Ingrid recomenda beber um shake de whey batido com morango e leite de amêndoas. Além disso, laticínios como iogurte natural ou queijos magros também são indicados por Leticia.

“O segredo é evitar alimentos processados, ricos em açúcares ou gorduras saturadas, e focar em refeições equilibradas e nutritivas. Além disso, a quantidade total de calorias consumidas durante o dia e a qualidade das escolhas alimentares são fundamentais para a perda de peso”, finaliza Leticia.