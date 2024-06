Neymar perde mais de R$ 900 mil para Jimmy Butler em jogo poker; veja

O mundo do basquete e do futebol se cruzou nas mesas de um casino em Los Angeles neste final de semana. Em um evento de poker, Neymar e Jimmy Butler protagonizaram uma disputa por uma vaso avaliado em US$ 174 mil (R$ 939 mil), e o brasileiro perdeu a mão para o full house do astro da NBA.

Confira o duelo:

🃏 Neymar perde mais de R$ 900 mil para Jimmy Butler em jogo poker Em evento nos Estados Unidos, Neymar perdeu a disputa para o astro do Miami Heat por um pote avaliado em R$ 939 mil Leia: https://t.co/qlncJdm0mD pic.twitter.com/hcb9WLVNLt — Metrópoles (@Metropoles) June 24, 2024

Apesar da derrota para o ala do Miami Heat, Neymar saiu como o grande vencedor da mesa com um lucro superior a R$ 1 milhão.

Em sua passagem pelos Estados Unidos, Neymar também visitou a delegação brasileira antes da estrei pela Copa América nesta segunda-feira (24/6), contra a Costa Rica. O jogador do Al-Hilal estará presente no SoFi Stadium, em Los Angeles, para apoiar os comandados por Dorival Jr.