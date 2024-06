Vídeo: Judeus expulsam pastor brasileiro do Muro das Lamentações; veja o vídeo

O pastor Alan Chaves, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi expulso por judeus do Muro das Lamentações, em Jerusalém, após tentar pregar no local.

Em um vídeo publicado no Instagram, nesse domingo (23/6), o líder religioso mostra o momento em que tenta fazer uma pregação no local, considerado um dos locais mais sagrados do judaísmo.

Enquanto segura a Bíblia, Alan Chaves é cercado por um grupo de crianças e jovens que começam a cantar uma música pró-Israel.

Alguns deles levantam cópias da Torá, o livro sagrado dos judeus. Segundo o pastor, ele ainda foi perseguido e sofreu ameaças de agressão por parte de três judeus.

“Nos expulsaram do Muro das Lamentações porque falamos de Jesus”, escreveu o pastor na legenda da publicação.

Alan Chaves foi hostilizado durante uma viagem missionária à Israel, anunciada em janeiro deste ano.

“Vamos levar aos judeus a mensagem de salvação de Cristo e seu consolo”, anunciou em uma publicação no Instagram, onde também deixou uma chave Pix para que pessoas pudessem contribuir para a viagem.

Veja o vídeo:

➡️ Judeus expulsam pastor bolsonarista do Muro das Lamentações Segundo pastor Alan Chaves, judeus o expulsaram do Muro das Lamentações por ele ter falado de Jesus Leia: https://t.co/7HAAtB3sSY pic.twitter.com/38k2SQNgN3 — Metrópoles (@Metropoles) June 24, 2024