Tia e sobrinho matam a tiros assaltante que invadiu casa no litoral de São Paulo; vídeo

Um assaltante de 21 anos foi morto a tiros após invadir uma residência e anunciar um assalto em Guarujá, no litoral de São Paulo, na tarde do último sábado, 22. Tia e sobrinho estavam na sala da casa quando foram surpreendidos, e usaram armas contra o suspeito.

O assaltante estava com um comparsa do lado de fora da residência, que fugiu de moto após ouvir os disparos. O caso aconteceu no bairro Jardim Virgínia. O criminoso não resistiu aos ferimentos e a Polícia Militar foi acionada.

A mulher relatou à polícia que estava sentada na mesa da sala enquanto o sobrinho estava no sofá. Quando o assaltante chegou armado e anunciou o assalto, apontando a arma na direção da mulher, ela pegou a própria arma, que estava sobre a mesa, e fez disparos contra o homem. O sobrinho, então, pegou a arma da mãe dele, e também disparou.

Uma câmera de monitoramento registrou a chegada dos assaltantes na casa, e o momento em que o comparsa fugiu de moto.

Veja o vídeo:

Segundo informações da Polícia Civil, a arma do criminoso e as usadas pelos familiares, que possuíam registro, foram apreendidas. Câmeras de segurança também foram recolhidas. A perícia foi acionada ao local e o caso foi registrado como tentativa de roubo, legítima defesa e homicídio na Delegacia de Polícia de Guarujá. Um inquérito policial foi instaurado para investigar a dinâmica da ocorrência.