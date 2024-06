Estudantes colocam fogo em sala de aula após experimento em escola; vídeo

Um experimento saiu do controle durante uma aula de Química, incendiando uma sala de aula em Minas Gerais, nesta segunda-feira, 24. O incidente foi registrado na Escola Estadual Padre João Botelho, no bairro das Indústrias I, região do Barreiro em Belo Horizonte. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não houve dano estrutural no local.

Segundo o jornal O Tempo, o incêndio começou um aluno do 1º ano do Ensino Médio acidentalmente, atear fogo em um recipiente com combustível. “Um mano botou fogo (no combustível) sem querer. Aí pegou fogo no teto, o teto caiu”, disse um aluno para a mãe.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas funcionários da escola conseguiram controlar as chamas. Os bombeiros orientaram os responsáveis pela escola e certificaram sobre não haver riscos secundários.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) disse que a situação foi imediatamente controlada pelo Corpo de Bombeiros Militar e que enviou equipe para avaliar os danos causados pelo fogo. O incêndio danificou algumas carteiras e o forro do teto.

Veja o vídeo:

“O local afetado foi isolado e uma equipe técnica da Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana B está na escola para avaliar os danos causados e realizar os reparos necessários. Informamos ainda que as aulas e atividades pedagógicas não foram prejudicadas e ocorrem normalmente na unidade de ensino”, disse a nota divulgada pelo jornal.