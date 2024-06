Após levar tapa na cara do filho de Otávio Mesquita, Nego do Borel posta vídeo polêmico com advogado

A polêmica continua forte! Nego do Borel, cantor, influenciador digital e ex-participante do reality show ‘A Fazenda‘, levou um tapa na cara de Luiz Otavio Mesquita, filho de Otávio Mesquita, na última sexta-feira (21) e se pronunciou sobre o caso.

Ao lado de seu advogado, Nego do Borel começou agradecendo e, logo em seguida começou a falar da agressão: “Parece que ele acha que eu sou obrigado a lutar com ele. O boxe me ensinou muita coisa. Eu não treino boxe só dentro do ringue, eu treino também fora do ringue. Quando você luta e faz alguma arte marcial, isso não quer dizer que você tem que agredir ou brigar com as pessoas da ruas”.

“Como vocês podem ver no vídeo, ele me dá um tapa na cara. Ele me zoa na internet, eu zoou ele, mas ele que vem me perseguindo o tempo todo. Até então, eu não sabia que ia chegar a esse ponto. Estou aqui para falar para vocês que é sério, não é uma brincadeira”, continuou, deixando claro que irá denunciar Luiz Mesquita.

Assista ao vídeo compartilhado pelo cantor:

O que diz o advogado de Nego do Borel?

Ainda no vídeo compartilhado em seu Instagram oficial, Nego do Borel afirmou, ao lado de seu advogado, que pretende denunciar Luiz Otavio Mesquita, filho de Otávio Mesquita.

“Eu vou denunciar ele, eu vou processar, eu vou correr atrás do meu direito e ele vai pagar pelo que ele fez. Estou aqui com o meu advogado, a gente está juntando tudo e a gente vai atrás do nosso direito”, disse Nego.

Em seguida, o advogado do cantor disparou: “Meu papel é defender o Nego do Borel fora do ringue. No ringue, ele se defende. A gente vai levar às autoridades policiais. A gente entende que o fato típico considera o crime”.

Fonte: Metropolitana FM