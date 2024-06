Você percebeu? Entenda a nova teoria que viralizou de ‘Divertida Mente 2’

“Divertida Mente 2” já chegou aos cinemas americanos e diversas teorias estão sendo feitas. Entre elas, uma fala sobre a cor dos olhos de uma nova personagem.

A Ansiedade quebra o padrão apresentado até agora das emoções, pois todas elas têm a cor dos olhos igual à cor de todo o personagem. A nova emoção é toda laranja, mas seus olhos são verdes.

Em “Divertida Mente”, apenas a Alegria tinha o olho de uma cor diferente de seu corpo. Seus olhos azuis, porém, são iguais ao seu cabelo.

Segundo a teoria, os olhos da Ansiedade são verdes por remeter a outra emoção: o nojo. A Nojinho é inteira verde, portanto, o filme deixa a entender que o nojo influencia a Ansiedade.

Estudos apontam que um dos principais fatores para desenvolver a ansiedade é o nojo. Assim, faz sentido que o olho dela seja verde.

Lançado em 2015, “Divertida Mente” foi um sucesso crítico e comercial, arrecadando mais de US$ 857 milhões em todo o mundo. O filme também foi aclamado pela crítica, com elogios à sua história original, personagens memoráveis e animação de ponta.

O longa foi indicado a dois Oscar, incluindo Melhor Filme de Animação e Melhor Roteiro Original — conquistando o primeiro com louvor. Ele também teve um impacto cultural significativo, gerando uma série de mercadorias, incluindo brinquedos, roupas e livros. Além disso, o filme ajudou a aumentar a conscientização sobre a importância da saúde mental e do bem-estar emocional.

Na sequência da animação de sucesso de 2015, acompanhamos Riley, agora uma adolescente, enfrentando os desafios e emoções da adolescência. Com novos personagens e novos cenários, “Divertida Mente 2” explora o mundo interior de Riley e as mudanças que acontecem na puberdade.

Dentro da cabeça de Riley, suas emoções —Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho— tentam se adaptar às mudanças físicas e emocionais da adolescência. Riley está lutando para se encaixar na nova escola, lidar com as pressões sociais e entender seus próprios sentimentos. As emoções tentam ajudá-la, mas nem sempre conseguem.