Flagrante em vídeo mostra calma de assaltantes para pedir senha de celular; veja

Três homens foram assaltados à mão armada na manhã do último dia 15, na entrada de um prédio no Jardim Anália Franco, zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram como os suspeitos agiram com tranquilidade. A ação dos dois homens durou dois minutos e teve início quando as vítimas entravam em um prédio na rua Marechal Barbacena.

“Volta, volta, volta. Dá o telefone e fala a senha”, disse um dos suspeitos. O assaltante repete ainda os números ouvidos e, na sequência, exige também para outra vítima a senha do celular.

O segundo suspeito aparece logo depois, também armado, e rouba os relógios das vítimas. O assaltante se exalta apenas no momento em que fala para um das vítimas entregar um anel. A vítima tem dificuldade para retirá-lo e o suspeito então engatilha a arma. “Vai logo, caralho”, grita o assaltante.

Transações bancárias foram feitas na conta de uma das vítimas, afirmou a SSP. O caso foi registrado no 30º DP (Tatuapé), que está responsável pelas investigações. As vítimas têm 42 e 49 anos —a idade do terceiro homem não foi divulgada. O nome deles também não.

Os homens marcaram de se encontrar no prédio para falar da compra de um veículo, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública). Os suspeitos estavam com capacete e o corpo completamente coberto.