Bruno canta ao lado de Marrone de papelão durante show em festa São João; vídeo

Mesmo afastado dos palcos por causa de uma cirurgia de glaucoma, Marrone foi lembrado por Bruno durante show na noite de sábado, 22. O sertanejo cantou ao lado de uma representação de papelão do amigo em apresentação na Festa de São João de Serrinha, na Bahia.

A figura do músico foi colocada no palco pela produção do evento durante a canção Vidro Fumê. Aos risos, Bruno se aproximou do “companheiro” e brincou com a situação.

Inicialmente, a apresentação seria feita pelos dois cantores. Marrone, no entanto, passou por uma cirurgia de emergência, na última segunda-feira, 22, e foi afastado da agenda de shows por 15 dias. No período, Bruno vai seguir sozinho com as apresentações.

Marrone afastado dos palcos, então o Bruno foi lá e meteu um Marrone de papelão pra fazer companhia pra ele no palco pic.twitter.com/petF8cFqnV — Versinho (@VSertanejo) June 23, 2024

Marrone foi diagnosticado com glaucoma em estágio avançado nos dois olhos durante consulta de rotina e, por conta da gravidade do quadro, precisou ser internado para o procedimento.

O médico responsável pela cirurgia pediu o afastamento de Marrone pelos próximos 15 dias, quando uma nova avaliação será realizada.