Segurança cai no choro durante show de ‘sofrência’: ‘Carne fraca’; veja o vídeo

Um segurança que trabalhava em uma festa de São João em Caruaru, em Pernambuco, roubou a cena durante ao ser flagrado chorando durante o show do cantor Lipe Lucena.

O vídeo publicado no Instagram na última semana mostra o rapaz olhando para o palco e cantando a música “Meio Termo”, que já foi gravada por Luan Santana em 2023.

Ele interage com um colega que também atuava no evento e, depois de respirar fundo, não consegue mais conter o choro. “Até eu sofri por ele… Nem o segurança segurou o choro! Ohh sofrimento”, diz a legenda de Lipe Lucena.

Em seu perfil no Instagram, o rapaz entrou na brincadeira e também repostou o vídeo publicado pelo cantor. “Enfim, desculpa o choro, mas a dor é inexplicável e confusa e a carne é fraca”, escreveu.

Internautas se sensibilizaram com a situação. “Segurou uma briga, mas não segurou essa barra”, escreveu um seguidor do artista. “Preciso tomar uma com esse segurança URGENTE!”, completou outro perfil.