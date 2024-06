Veja momento em que senador e deputado batem boca em aeroporto; vídeo

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) e o deputado Gilvan da Federal (PL-ES) trocaram empurrões, na manhã de quinta-feira (20/6), no Aeroporto de Vitória Eurico de Aguiar Salles, no Espírito Santo. O episódio foi flagrado por populares que estavam no local, o vídeo é do Bnews.

Nas imagens é possível ver o momento em que os políticos trocam empurrões. A discussão aconteceu após os dois protagonizarem um desentendimento na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Confira:

Gilvan da Federal contou ao Metrópoles que Marcos do Val estava andando ao lado do senador Fabiano Contarato (PT-ES) quando avistou o deputado e começou a discussão. “Quando olhou pra trás me viu e veio até minha direção arrumar confusão. Como fez na CCJ. E postou um vídeo mentiroso nas redes sociais dele, dizendo que eu que quis arrumar confusão.”

A equipe do senador Marcos do Val, por outro lado, afirmou que Gilvan da Federal tem demonstrado comportamento agressivo com o parlamentar do Podemos, e que não é a primeira vez que há desavenças. “Os ataques do deputado já vêm acontecendo há muito tempo, inicialmente, por meio de mensagens em grupos de WhatsApp e, mais recentemente, como visto ontem na sessão da CCJ.”

Marcos do Val completa que irá procurar o Conselho de Ética para que medidas cabíveis sejam tomadas contra o deputado federal. “O senador destacou que a função de um deputado federal é produzir resultados para o estado, com bons projetos de leis, enviando recursos para melhorar hospitais, escolas e a segurança pública para os capixabas, e não criar tumulto e confronto.”

Tanto Gilvan da Federal como Marcos do Val são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas possuem atritos dentro da base aliada.