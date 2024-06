Silvio Santos pode vender Jequiti por R$ 450 milhões para Cimed

Depois de uma primeira tentativa frustrada, a farmacêutica Cimed está mais próxima de comprar as ações da Jequiti, do Grupo Silvio Santos. O negócio pode ser fechado nos próximos dias por R$ 450 milhões.

A Cimed, que lucrou R$ 3 bilhões em 2023, havia oferecido numa primeira abordagem R$ 400 milhões pela empresa de cosméticos, criada em 2006 por Silvio Santos. A ideia da farmacêutica é ficar com 100% do negócio da Jequiti e expandir a marca, acirrando a concorrência com a Avon.

Se fechado, o acordo prevê que as propagandas da Jequiti continuarão a ser veiculadas no SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), do Grupo Silvio Santos, de forma prioritária.

Para a Cimed, o negócio representa a oportunidade de entrar no ramo de cosméticos e perfumes. A Jequiti tem cerca de 260 mil consultoras cadastradas, com atuação em todo o país. A empresa lançou perfumes de artistas como Carlinhos Maia, Celso Portiolli, Eliana, Patricia Abravanel e Larissa Manoela. As primeiras informações sobre o avanço das negociações foram divulgadas na segunda-feira (17/6) pelo portal F5, da Folha de S.Paulo.