Bebê Rena? Mulher flagra ‘stalkers’ a observando de janela de prédio; assista

Uma mulher conseguiu flagrar uma cena digna de filmes de suspense, ao flagrar três stalkers um tanto inusitados a observando do prédio vizinho ao seu.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, a mulher apareceu dando zoom na janela e mostrando os três pequenos perseguidores a observando. No entanto, o que chamou a atenção do público, era que os stalkers eram na verdade gatinhos curiosos.

“Mulher flagra 3 espiões que estavam observando-a da janela da casa deles”, dizia a legenda bem-humorada da publicação que viralizou e atingiu 512 mil curtidas.

Nos comentários, os internautas se divertiram com a cena. “Os únicos fofoqueiros que aceito na minha vida kkkkkk”, “Localizaram o alvo? Sim chefe. Ela está no prédio ao lado com o celular na mão kkkk” e “O terceiro espião deve ser menor aprendiz, estava dormindo”, declararam.

Confira:

Fonte: BNEWS