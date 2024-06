Criança dorme em lugar inusitado e dá susto em mãe: “Meu coração gelou”

A influencer Jaine Braga compartilhou, nesta sexta-feira (21), uma cena sobre a maternidade que divertiu os internautas. No vídeo publicado no Instagram, a mamãe mostrou o susto que sua filha Maysa, de 1 ano e onze meses, lhe deu ao dormir em um lugar inusitado.

No registro, a menina apareceu dormindo em um lugar entre a parede e a geladeira enquanto abraçava a sua bonequinha. No entanto, ao chegar a cozinha, a mãe só viu as perninhas da criança, se assustando com o que poderia ter ocorrido.

“A vida de mãe não é fácil. (risos) Agora, ela me entende. Exausta, tadinha”, comentou Jaine na legenda da publicação viral.

Nos comentários, internautas se divertiram com o momento fofo. “Foi botar o bebê p dormir e dormiu junto. A maternidade real kkkkkk”, “Pode olhar que a neném tá acordada, a única que dormiu foi a mamãe” e “Mulher do céu, até eu teria um treco com essa cena”, declararam.

Confira:

Fonte: BNEWS