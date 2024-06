Taylor Swift apaga incêndio em sua cozinha; veja o vídeo

Taylor Swift precisou apagar um princípio de incêndio em sua cozinha, e graças a Gracie Abrams nós temos um vídeo do momento.

As duas cantoras estavam juntas no apartamento de Taylor e haviam acabado de compor a música “Us”, do álbum novo de Gracie lançado nesta sexta-feira (21) — “The Secret of Us” — quando ouviram um barulho e se depararam com o fogo.

“Escrever essa música inteira das 2h às 6h da manhã foi um dos momentos mais divertidos que já tive na minha vida inteira. Taylor Swift, agora nós sabemos como usar um extintor de incêndio. Eu te amo”, escreveu Gracie na legenda do post.

No vídeo, a loirinha aparece segurando um extintor de incêndio enquanto tenta descobrir como usá-lo: “Eu não sei!”, exclamou ela. “Acho que nós vamos morrer!”, acrescentou brincando.

Após apagar o fogo usando o extintor de incêndio com sucesso, a Taylor disse: “Nossas bolsas estão arruinadas. E meus sapatos. E o cômodo todo, eu acho.”

Em entrevista à Billboard, Gracie Abrams disse que o fogo começou por conta de uma vela que caiu.

Veja o vídeo

Fonte: CNN