Veja momento exato da explosão de caminhão-tanque no Rio. Vídeo

Uma câmera de segurança registrou o momento exato da explosão de um caminhão-tanque em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (21/6). Dois carros estão atrás do caminhão no momento da explosão.

O vídeo mostra o fogo da explosão e, em seguida, uma fumaça de cor preta. Também é possível ver destroços pelo ar, em direção aos veículos que estavam atrás do caminhão.

⏯️Caminhão-tanque carregado com gás explode no RJ Um caminhão-tanque carregado com gás explodiu na manhã desta sexta-feira (21/6), em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Imagens mostram o rastro de destruição deixado pela explosão, carros danificados, árvores despedaçadas e janelas… pic.twitter.com/8IsZyw30Kr — Metrópoles (@Metropoles) June 21, 2024

Parte da estrutura do caminhão-tanque projeta em direção do segundo veículo que estava atrás da explosão, que ocasionou estragos em toda a vizinhança. Apesar da destruição, não houve feridos.

O caminhão é utilizado para transporte de gasolina e pertence à Vibra, uma prestadora de serviço para a Petrobras. Na hora da ocorrência, o caminhão retornava da Barra da Tijuca, onde foram deixados 30 mil litros de combustível.

Ao G1, o subprefeito da Grande Tijuca disse que o veículo estava vazio. “Não sabemos por que deu esse problema.”

O cenário de destruição aparece em vídeos de moradores que chegaram ao local depois da explosão. Neles, é possível ver a sujeira e pedaços do tanque espalhados.