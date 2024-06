Avião passa por pouso de emergência após comandante morrer durante voo

Passageiros do voo NE 130 da Sky Vision Airlines passaram por uma experiência angustiante ao serem informados, enquanto estavam no ar, que o comandante da aeronave havia morrido repentinamente. O caso exigiu um pouso de emergência.

O incidente ocorreu no último dia 12, quando o voo partiu do Cairo, Egito, com destino a Taif, na Arábia Saudita. Conforme o site de incidentes aéreos, Avherald, ao se deparar com a morte de Hassan Youssef Adas, o copiloto assumiu a manobra de segurança e comunicou aos passageiros sobre a necessidade de desviar da rota em direção à Jeddah.

O anúncio assustador foi feito por meio do sistema de som para prevenir a criação de pânico entre os passageiros, afirmou um diretor da companhia aérea ao site Al-Arabiya. “Pedimos desculpas por desviar o voo para o Aeroporto King Abdulaziz em Jeddah devido ao falecimento do meu irmão e amigo, Capitão Hassan, o piloto”, disse o copiloto.

Ainda de acordo com o diretor, o comandante havia passado por um exame médico há apenas três meses. Contudo, sofreu um mal súbito enquanto pilotava. Veículos locais apontaram que o piloto estava com problemas de saúde relacionados à obesidade.

A aeronave em que o caso aconteceu, Airbus A320, já é conhecida por brasileiros, tendo sido operada no País pela Itapemirim Transportes Aéreos. Após enfrentar dificuldades financeiras, a empresa encerrou as operações antes do Natal de 2021, redistribuindo a frota para outras companhias aéreas de diferentes países.