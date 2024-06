O caso ocorreu na última quarta-feira, 19, no bairro Abial, no município de Tefé. Uma criança foi eletrocutada ao usar uma vara de ferro para retirar uma ‘pipa’ que estava presa em um fio elétrico. No vídeo é possível ver o menino caindo no chão e se levantar mancando logo em seguida.

Reprodução/@portalampost/X