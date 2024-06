Vídeo: Motorista do BRT morre após ser atropelado pelo próprio ônibus; veja o vídeo

Um motorista de ônibus do BRT do Rio de Janeiro morreu na noite da última quinta-feira (20) ao ser atropelado pelo ônibus que ele mesmo dirigia. O caso aconteceu no bairro Santa Cruz, na zona oeste da capital fluminense.

Vídeo:

Imagens de segurança mostram que, durante a viagem, o motorista parou o coletivo e desceu para ver algo na lateral do veículo. Nesse momento, o coletivo começa a andar.

O condutor começa a correr para tentar impedir que o ônibus se movimentasse. Porém, o profissional correu para frente do veículo e foi atingido. O acidente aconteceu por volta das 22h, na rua Barão da Laguna.

Por meio de nota, a Mobi-Rio lamentou o ocorrido e informou que a perícia irá apurar as circunstâncias do acidente. “A empresa está colaborando com as autoridades e vai fornecer todas as informações, disponibilizando, também, as imagens das câmeras.”

A empresa do sistema de transporte coletivo do município do Rio de Janeiro disse ainda que está prestando assistência à família do motorista. O nome da vítima não foi informado.

Fonte: CNN