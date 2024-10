Operação no presídio de Senador Guiomard apreende armas caseiras

Dando continuidade às operações de busca de ilícitos e varredura da estrutura das unidades prisionais do Estado, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), por meio da Polícia Penal e com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefrom), realizou nesta quinta-feira, 17, uma ação na Unidade Penitenciária de Senador Guiomard.

Segundo o chefe da Divisão de Estabelecimentos Penais de Senador Guiomard, Maycon Mendonça, participaram da ação cerca de 80 policiais: “Estamos empregados hoje com mais ou menos 80 servidores de todo o estado do Acre, em sua maioria policiais penais. O objetivo da missão de hoje é completar a unidade por inteiro, que nós possamos fazer uma revista geral em toda a Unidade Penitenciária do Quinari”, explicou ele.

Caio Borges, chefe do Departamento de Operações Penitenciárias (Deop), explicou que a operação visa garantir a retirada de quaisquer ilícitos, bem como verificar a estrutura dos prédios, para evitar possíveis fugas: “Estamos realizando aqui na Divisão de Estabelecimentos Penais de Senador Guiomard uma operação com o objetivo de retirada de ilícitos, verificação de estrutura para possíveis fugas. Nessa operação estão participando as nossas unidades especializadas, DPOE, DSOE, a DOC, junto com os próprios policiais penais da unidade. Também estão nos apoiando o Gefrom e a Ciopaer, assim mantendo a ordem e a disciplina nas unidades prisionais do Estado”.

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, participou da operação e ressaltou o trabalho integrado entre as forças de segurança: “Na manhã de hoje, estamos efetuando a entrada nas celas da penitenciária de Senador Guiomard. A intenção inicial é a retirada dos excessos do local de convivência dos apenados, realizar uma avaliação estrutural e ainda a apreensão dos objetos ilícitos que porventura venham a ser localizados”.

Para serem ainda mais eficazes em verificar toda a estrutura dos prédios, os policiais contaram com equipamento de imagem, uma câmera boroscópio, que consiste em um cabo longo com uma câmera na ponta e uma tela que permite os policiais verem locais que não conseguem acessar com facilidade.

Durante a operação, que começou pela manhã e se encerrou no fim da tarde desta quinta-feira, foram encontrados seis estoques, além de excessos que foram retirados para manter a organização e a segurança da unidade.