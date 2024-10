Sesc no Acre abre processo seletivo para revalidação de vagas destinadas ao PCG 2025

O Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre, torna pública a convocação para revalidação de vagas destinadas à gratuidade e/ou Projetos do Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG, para o ano letivo de 2025, obedecidas as normas e disposições contidas no edital 001/2024- pcg/sesc/ac – revalidação PCG 2025. bem como Regulamento do Sesc , aprovado pelo Decreto 61.836/67, de 5/12/1967 e alterações, e Resolução Sesc 1.389/2018.

http://ps.sescacre.com.br/publicacao/ps/index.php?pg=lista_processo_pcg&tipo=4

Inscrição de 21/10/2024 a 01/11/2024 das 07h às 17h no Sesc Bosque – Avenida Getúlio Vargas, nº 2.473. Central de Relacionamento.

Vagas para o ensino fundamental – 1º ano (15 vagas), 2º ano (08 vagas), 3º ano (24 vagas), 4º ano (23 vagas) e 5º ano (41 vagas)

Edital completo

http://ps.sescacre.com.br/publicacao/arquivos/editais/EDITAL_001_2024_PCG.pdf