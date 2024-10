Com 160 pacientes beneficiadas, governo encerra a programação do Opera Acre Mulher

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e em parceria com a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), encerra neste sábado, 19, a programação do Opera Acre Mulher. A iniciativa, realizada ao longo de toda a semana, beneficiou 160 pacientes com procedimentos cirúrgicos no Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, e na própria Fundhacre, em Rio Branco. Entre as cirurgias realizadas, destacam-se histerectomias, cirurgias para tratar abscessos de mama, blefaroplastias (cirurgias nas pálpebras) e otoplastias (correção das orelhas).

A ação foi criada em alusão ao Outubro Rosa e visou atender mulheres com procedimentos cirúrgicos que estavam há algum tempo na fila de espera. Ao todo, 120 pacientes foram atendidas no Hospital Ary Rodrigues, conforme o planejado, enquanto as outras 40 realizaram os procedimentos na Fundhacre.

Segundo Shirley Nascimento, chefe de Regulação de Cirurgias da Sesacre, as cirurgias realizadas na Fundhacre, neste sábado, são de maior complexidade, incluindo a retirada do útero, tanto por via vaginal quanto abdominal.

“Estamos realizando grandes cirurgias ginecológicas e continuaremos com esses atendimentos todos os sábados deste mês”, explicou.

Entre as pacientes atendidas, Thalyta Santana, de 24 anos, descobriu dois nódulos na mama no ano passado e finalmente conseguiu realizar a cirurgia. “Descobri os nódulos enquanto viajava e, após exames, já comecei os preparativos para a cirurgia. Graças ao Outubro Rosa, fomos chamadas e estou confiante de que sairei daqui 100% melhor”, contou emocionada.

Para Aldenisia Oliveira, de 36 anos, a remoção do nódulo benigno traz alívio: “Descobri o nódulo há dois anos, ele cresceu depois de um acidente no trabalho, mas graças a Deus o resultado da biópsia foi bom. Agora é gratidão por poder realizar essa cirurgia”.

Já Naiara Correia, que passou pela cirurgia pela segunda vez, reforçou a importância de buscar ajuda médica. “Fiz a cirurgia pela primeira vez aos 18 anos, e agora, seis anos depois, apareceu outro nódulo no mesmo seio. É desgastante, mas é preciso cuidar da saúde. Eu agradeço aos médicos e à equipe que sempre cuidaram tão bem de mim”, relatou.

Opera Acre Mulher

Com mais de R$ 184 mil investidos em procedimentos de mastologia/plástica e ginecologia, o projeto Opera Acre Mulher foi financiado pelo Ministério da Saúde (MS), através do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas (PNRF). O objetivo é diminuir as filas de espera e oferecer cirurgias que requerem planejamento e organização.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, destacou o foco do projeto no Outubro Rosa. “Nosso esforço é para reduzir as filas e garantir saúde de qualidade às pacientes. São cirurgias que necessitam de uma programação especial”, afirmou.

Pascoal reforçou o compromisso da gestão com a saúde da população. “A expectativa é que o projeto continue beneficiando cada vez mais pessoas em todo o estado, proporcionando saúde e bem-estar por meio de um atendimento eficiente e humanizado”, disse.

O cirurgião mastologista David Anderson reforçou o impacto positivo do programa na saúde das pacientes. “Muitas dessas mulheres sentem dor e incômodo com os nódulos, e poder realizar a cirurgia é um grande alívio. O diagnóstico precoce e o tratamento são fundamentais para a saúde feminina, especialmente no cuidado com as mamas”, disse o especialista.

Hospital Ary Rodrigues

O Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, vem sendo um dos principais centros cirúrgicos do Opera Acre há dois anos, com mais de 700 cirurgias realizadas, desde procedimentos gerais até laqueaduras e cirurgias de hérnia e vesícula. Igor Gomes, gerente do hospital, ressaltou a importância do programa, especialmente para a saúde das mulheres.

“Para a nossa unidade, foram destinadas 120 pacientes. A parceria com o governo do estado, o governador Gladson Cameli, a vice-governadora Maíla Assis e o secretário Pedro Pascoal tem sido fundamental. Estamos com uma equipe motivada, médicos e cirurgiões preparados, e nosso centro cirúrgico bem equipado para continuar com esse importante trabalho”, afirmou.