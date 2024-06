IA irá permitir que tutores entendam os latidos de seus pets; entenda

Os latidos dos cachorros poderão ser entendidos por seus tutores por causa de um bot de inteligência artificial. Isso aconteceria a partir de uma máquina projetada para transcrever a fala humana, adaptada para decodificar sons caninos, o que promete revolucionar a comunicação entre humanos e pets. As informações são do site The Sun.

Nas cidades mexicanas de Tepic e Puebla, foram capturaram 200 minutos de latidos de 74 cães, com idades entre 5 e 7 meses por pesquisadores e, depois de testes, o bot conseguiu identificar diferentes raças de cachorro a partir dos latidos, do tom, dos gemidos ou rosnados.

Com este resultado, a equipe de pesquisadores identificou que a IA conseguia diferenciar diferentes tipos de estímulos, como latidos raivosos para alguém perigoso e normais para alguém que eles não conheciam. Além disso, foram estabelecidos latidos de proteção, após possível agressão ao tutor do cachorro e ruídos brincalhões durante as brincadeiras.

Uma das pesquisadoras responsáveis pelo bot explicou mais sobre ele. “É a primeira vez que técnicas otimizadas para a fala humana foram desenvolvidas para ajudar na decodificação da comunicação animal. Os resultados mostram que os sons derivados da fala humana podem servir de base para a compreensão das vocalizações de animais”, disse.

Os cientistas acham que o bot de IA, chamado Wav2Vec 2.0, pode abrir portas para uma maior compreensão desses animais, como também que a ferramenta pode ser treinada em outras espécies, como pássaros e golfinhos.

