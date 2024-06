VÍDEO: Carro cai em rio e passageiros são resgatados com escada; confira o vídeo

Os moradores do município de Santo Amaro, na Bahia, presenciaram um momento assustador na manhã desta quinta-feira (20). Em vídeo enviado ao BNews por um leitor, é possível ver um carro quase submerso em um rio local, com os passageiros buscando ajuda.

Ainda no registro, nota-se que o veículo está de cabeça para baixo dentro do rio, dando indícios que teria capotado após perder o controle e cair na vala.

No vídeo, alguns moradores da região aparecem tentanto socorrer o casal que ficou dentro do rio com algumas escadas, na tentativa de ajudar os condutores do veículo a subirem para a calçada.

Assista