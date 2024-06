VÍDEO: Marido acusa esposa de traição, a esfaqueia 17 vezes e assume crime: “Matei”

O empresário Dadie Barbosa Alves, de 39 anos, matou a esposa com ao menos 17 facadas na noite de quarta-feira (19), em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ele foi preso em flagrante por feminicídio.

O suspeito foi preso no apartamento onde o casal morava, minutos após Carla de Oliveira Vieira, de 29 anos, ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Fazendinha, onde morreu.

Alves confessou o crime e alegou que matou a mulher por causa de traição. “Matei ela. Fui traído, por isso matei”, teria afirmado o empresário enquanto era algemado. Segundo o Metrópoles, o homem é proprietário de um restaurante de comida japonesa na zona norte da capital paulista.

O administrador Kaic Vieira, de 25 anos, irmão caçula da vítima, afirmou em depoimento à polícia que morava com o casal. Ele afirmou ter ouvido a discussão dos dois no quarto e que o bate-boca havia “evoluído para agressões”.

Foi nesse momento que Kaic abriu a porta do quarto do casal e viu o empresário em cima da irmã, entre o guarda-roupas e a cama, dando facadas no peito dela. Ele conteve Dadie e conseguiu levar Carla até a cozinha, onde o suspeito surgiu novamente para desferir mais três golpes nas costas da mulher.

Veja:

Fonte: BNEWS