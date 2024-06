O caso ocorreu na última terça-feira, 18, na Bahia, de acordo com a proprietária, o homem foi flagrado tentando roubar um remédio pelas câmeras de segurança. Em seguida, duas funcionárias conversaram com ele e o imobilizaram no chão. A Guarda Civil foi acionada e retirou o homem do local.

Veja o vídeo:

Reprodução/@uaua_emfoco/Instagram