Fãs invadem emissora após eliminação de favorita no Big Brother argentino; vídeo

A eliminação de Juliana “Furia” Scaglione do Big Brother da Argentina provocou uma grande revolta entre seus seguidores. Conhecidos como “furiosos”, os fãs da participante invadiram a emissora Telefe, em Buenos Aires, em protesto contra o resultado do paredão. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram os admiradores de Juliana discutindo com os seguranças e contestando a decisão.

Confusão na emissora

A situação agravou-se quando os fãs bloquearam a saída de ex-participantes do reality, que estavam presentes na torcida, quase todos apoiando Martín, o rival de Juliana. Segundo o jornal argentino Clarín, Catalina Gorostidi e Alan Simone ficaram presos em seus carros no estacionamento.

A polícia foi acionada para conter os protestos dos fãs e Juliana precisou deixar o programa sob escolta policial. Uma das favoritas do público, ela saiu da casa com 62,4% de votos negativos, chamando seus rivais de “Cacatuas nojentas” e “Falsos fracassados”. Sua irmã, Coy, denunciou fraude: “O roubo do século”.

Vários locais de comércio de Buenos Aires amanheceram fechados em protesto contra a eliminação da participante.

Luta contra o câncer

A eliminação de Juliana também gerou comoção devido à sua história pessoal. Ela foi diagnosticada com câncer em abril, enquanto estava no confinamento. Apesar da descoberta de leucemia, ela decidiu continuar no programa. O apresentador do “Gran Hermano”, Santiago Del Moro, leu o boletim médico ao vivo, informando que Juliana não precisava de tratamento específico imediato, mas necessitava de acompanhamento médico mensal.

Em 2019, ela perdeu a mãe para o câncer e, desde então, sua família enfrentou dificuldades financeiras.

Vale apontar que, ao contrário do prêmio milionário do reality no Brasil, o prêmio do “Gran Hermano” é equivalente a cerca de R$ 115 mil.

Eliminaram a favorita no Gran Hermano e tão querendo invadir a sede da emissora na Argentina. Gente… pic.twitter.com/gcPIncOyDU — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 19, 2024

Los furiosos: Nos cagaron, nos cagaron.

FURIA: ya se, ya se.

Ella jamás dudo de nosotros ni si quiera en ese momento. Soy lagrimas.#GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/vmFlL98Tij — ARY 🏹🥷 | FURIOSA A MORIR ❤️‍🩹 (@AriadnaUrruti) June 19, 2024

😳 La salida de Furia de la casa de Gran Hermano fue bien intensa. En un principio fue recibida con una ovación por parte de sus seguidores, pero el ambiente se fue picando rápidamente. Fue así que Juliana Scaglione, una de las jugadoras más fuertes del reality, dejó el estudio… pic.twitter.com/B6oItWsaXB — Diario La Capital (@lacapital) June 19, 2024