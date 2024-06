Mega-Sena: criança entra em desespero após acertar números e não ganhar prêmio; entenda

As dezenas sorteadas foram: 16 - 20 - 30 - 34 - 37 - 45. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Foto: Reprodução/Redes sociais

Uma menina de 11 anos acertou os seis números do sorteio da Mega-Sena do último sábado, 15, mas os pais esqueceram de registrar o jogo. O caso aconteceu em União dos Palmares, interior de Alagoas. As dezenas sorteadas foram: 16 – 20 – 30 – 34 – 37 – 45.

Segundo o pai, que é dono de um lava-jato, a filha entrou em desespero ao se dar conta de que, mesmo tendo acertado os números, eles não teriam direito ao prêmio de R$ 47 milhões.

“Essa menina entrou em desespero, entrou em pânico. Ela só fazia gritar e chorar. A gente [ele e a ex-esposa] tentou acalmar ela. Fui conversar com ela, tentar explicar o que tinha acontecido, que não era o nosso momento”, disse ao portal alagoano BR104.

De acordo com o pai, na última semana, a filha tinha avisado a ele e à mãe dela, que é dona de casa, que faria o jogo, para que um deles pagasse. A criança chegou a guardar o bilhete com as seis dezenas marcadas.

“Ela tocou nesse assunto comigo, dizendo: ‘Pai, eu fiz um jogo e quero que o senhor pague’. Eu disse: ‘Me lembre e me dê esse jogo’. Só que com o passar do tempo, do trabalho, na correria aqui, eu não lembrei desse jogo dela”, lamentou.