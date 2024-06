Torcedor entra em campo, rouba medalha de jogador e é detido; veja o vídeo

Zagueiro Carlos Henao, do Atlético Bucaramanga, tem medalha roubada após título do Campeonato Colombiano

Um torcedor foi detido após roubar a medalha do jogador Carlos Henao, do Atlético Bucaramanga, no último sábado (15).

O que aconteceu

O Atlético Bucaramanga venceu o Independiente Santa Fé, nos pênaltis, e foi campeão colombiano pela primeira vez. A equipe havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, mas perdeu por 3 a 2 na volta e levou a melhor por 6 a 5 nas penalidades.

Torcedores invadiram o campo para comemorarem a conquista inédita com os jogadores. Foi durante este momento que aconteceu o roubo da medalha.

Henao atendia a algumas pessoas quando foi roubado. Um torcedor apareceu atrás do zagueiro e soltou a medalha, que estava pendurada no pescoço. Logo depois, ele saiu andando.

O ladrão foi identificado e detido fora do estádio El Campín. A imprensa colombiana confirmou que o torcedor em questão foi localizado e preso pela polícia. Vídeos nas redes sociais mostram o momento da ação policial.

Vamos a hacer famosa está ratica, hasta que lo encontremos y devuelva la medalla que le robó a Carlos Henao. 😡 pic.twitter.com/UmQoEjedhO — Kike Plata (@lueplata) June 17, 2024

🚨Hace poco el delincuente disfrazado de “hincha” del @ABucaramanga que le había robado la medalla a Carlos Henao fue capturado. pic.twitter.com/AlHbTNEznV — Nicolás Cadena (@nicocadena_) June 17, 2024