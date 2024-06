Avião dá ‘cambalhota’ e tomba durante pouso em aeroporto no PR

Um avião deu uma cambalhota e tombou na pista durante pouso no aeroporto municipal de Ponta Grossa (PR), na sexta-feira (14).

O que aconteceu

O incidente foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. As imagens mostram o momento em que a aeronave faz movimento de pouso, mas subitamente vira de ponta-cabeça na pista.

Apesar das imagens fortes, ninguém ficou ferido. Em nota, a administração do aeroporto informou que o avião tombou em decorrência de uma rajada de vento no momento do pouso.

Avião é um biplano de 1931, pertencente ao WS Museum, museu aeronáutico com sede em Campo Largo. A aeronave iria participar da exposição “Nos Ares de PG 2”, que ocorreu no sábado (15) e no domingo (16). O evento foi realizado no aeroporto municipal de Ponta Grossa.

Devido ao acidente, a aeronave ficou com vários danos em sua estrutura. O avião segue no aeródromo no aguardo de reparos para ser levado novamente ao museu.