Ponte desaba segundos após passagem de pedestre na China. O caso foi registrado neste domingo, 16, na província chinesa de Guangdong. Nas imagens, é possível notar a forte correnteza, com o nível elevado do rio. Cerca de 20 segundos que o morador finaliza a travessia, a estrutura colapsa. A região foi uma das que sofreu com chuvas torrenciais no país no fim de semana.

Imagens: Reuters