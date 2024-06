Dieta de Messi: veja quais alimentos o jogador cortou e incluiu na dieta

Para atingir longevidade em alto nível, o jogador de futebol argentino Lionel Messi, 36, topou enfrentar sacrifícios fora dos campos. Na prática, ele leva a sério uma dieta que prioriza o emagrecimento e o aumento de massa muscular.

Em 2015, Messi decidiu fazer acompanhamento com o médico italiano Giuliano Poser, especialista em medicina esportiva. O ex-zagueiro argentino Martín Demichelis foi quem o recomendou. Desde então, o jogador argentino deixou de comer pizza e abandonou refrigerantes, comidas enlatadas e doces.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, passada a Copa do Mundo de 2014, Messi perdeu 3,5 kg, o que foi fundamental para a temporada 2014/15, na qual ele conquistou a tríplice coroa pelo Barcelona (Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol e Copa do Rei).

Mais pizzas do que queria ou precisava

Antes da reeducação alimentar, era comum, após as partidas de futebol, Messi pedir no cardápio de alimentação dos jogadores pizza de queijo. O convite a amigos para jantar também era quase sempre em uma pizzaria. O amor pelo prato chegou a incomodar os dirigentes do clube Barcelona, no qual o jogador permaneceu por 20 anos e saiu em 2021.

“Antes ele comia no clube e descansava depois. Mais pizzas do que queria ou precisava”, afirmou Carlos Rexach, na época integrante da comissão técnica do time, em encontro com torcedores em 2015.

Essa crítica chamou a atenção para a mudança de hábito de Messi. No menu do Barça, o pedido do jogador passou a ser por vitaminas, verduras, peixes e cereais.

“Não vou melhorar um fenômeno como Messi por comer de determinada forma. Mas podemos fazer com que ele siga sendo o Messi durante mais tempo”, comentou o médico Giuliano Poser.

Os alimentos que Messi consome

“Há um conjunto de cinco alimentos que defino como gasolina: água, um bom azeite de oliva, cereais integrais, frutas e verduras frescas biológicas. Também passei frutos secos e sementes. Ele também precisou controlar o açúcar, o pior que existe para os músculos, e consumir menos carne vermelha, outra grande dificuldade para um argentino”, destacou o médico italiano.

Com a alimentação saudável, o argentino também evitou os constantes problemas estomacais, que faziam ele ter crises agudas que o levavam a vomitar em campo, e diminuir o risco de lesões. Hoje, o jogador de futebol segue uma dieta à base de vegetais e sua performance dentro de campo é indiscutível.

Eu me cuido com a comida há muitos anos. Depois faço um fortalecimento e poucas coisas mais. Não sou muito de academia.

Messi, em entrevista ao jornal espanhol Marca

No entanto, ele deixou escapar um “vício” que ainda mantém: chocolate. O atacante não escondeu que, às vezes, não consegue ficar longe do doce. “É a coisa mais difícil para mim. Mesmo agora, de vez em quando eu peco com o chocolate”, afirmou o jogador.