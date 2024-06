Bebê de 9 meses está em coma após ser baleada na cabeça em tiroteio; veja o vídeo

Uma bebê de nove meses foi internada em estado grave após ser baleada na região da cabeça durante um tiroteio em Fortaleza.

O que aconteceu

A criança ficou em coma devido à gravidade da lesão. Ela foi levada para o IJF (Instituto Doutor José Frota), onde foi atendida e submetida a uma cirurgia de emergência.

Criança segue internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Devido ao estado clínico da bebê, ela deve passar por uma nova intervenção cirúrgica nesta segunda-feira (17).

A bebê estava com os pais em uma praça de Fortaleza na noite da sexta-feira (14), quando foi atingida. Além da família, várias outras pessoas estavam sentadas no local, no bairro Joaquim Távora.

Imagens do circuito de segurança do local mostram o momento em que homens armados chegaram atirando e as pessoas começam a correr em desespero. No meio da confusão, a criança foi atingida, o pai a segura nos braços desesperado e pede ajuda.

Veja o vídeo:

Além da criança ferida, um homem morreu. Segundo informações da SSPDS (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social) do Ceará, a vítima, que não teve a identidade revelada, morreu no local. O homem seria o alvo da ação dos criminosos. A motivação para o crime também não foi informada.

Suspeito morto e dois presos

Um dos suspeitos de participar do tiroteio foi morto em confronto com a polícia. Conforme a SSPDS, o suspeito foi baleado no sábado (15), após ser localizado em um motel no bairro Aerolândia, em Fortaleza. Ele teria reagido com tiros à chegada dos agentes no local. Com ele, foram apreendidas uma pistola e munições. A identidade dele não foi informada.

Outros dois suspeitos foram detidos. Dois homens, de 19 e 37 anos, foram encontrados escondidos em uma casa no bairro São José do Tatuapé. Ainda segundo a SSPDS, no momento da prisão eles estavam em posse de drogas e foram autuados. O homem de 39 anos já tem passagens pela polícia pelos crimes de violência doméstica e desacato. Os dois vão responder por porte de drogas e por participação no tiroteio ocorrido na praça.

O caso é investigado pela 10º Delegacia do DHPP de Fortaleza. Como os suspeitos presos não tiveram as identidades reveladas, não foi possível localizar suas defesas para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.