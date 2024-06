Motor de avião da Emirates estoura em decolagem no Aeroporto de Guarulhos; veja

Um avião da Emirates teve a decolagem abortada na madrugada deste domingo, 16, no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), após um dos motores estourar. Imagens de câmera externa da aeronave A380, uma das maiores do mundo, mostram o momento (veja abaixo).

Vídeo:

De acordo com O Globo, o voo EK 262 tinha como destino Dubai. No entanto, enquanto se preparava para acelerar na pista, apresentou uma falha no motor, após as aletas se quebrarem, o que teria provocado a pequena explosão no equipamento da asa esquerda.

O vídeo publicado pelo perfil Aeroflap teria sido gravado no início da decolagem do voo EK 262, com direção a Dubai, mostrando imagens da câmera externa da aeronave que são exibidas na tela de bordo nos assentos dos passageiros.

Em um vídeo publicado pelo canal Golf Oscar Romeo é possível ouvir os pilotos informando a torre de controle que voltariam para o portão de embarque. “Nós tivemos um assento de motor e precisamos sair em alguma pista de táxi”, afirmou.

Parte dos passageiros teriam relatado que foram deslocados para outros voos da Air France, enquanto outros ficariam hospedados em uma cidade vizinha ao aeroporto até que fossem realocados em novos voos.