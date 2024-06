Temporal forma cascata e enxurrada impressionante em rio no RS. Vídeo

As fortes chuvas que voltaram a atingir o Rio Grande do Sul nesse fim de semana fizeram com que a vazão do rio Arroio Pinhal, no Parque Salto Ventoso em Farroupilha, fosse tomada por uma enxurrada de água no último domingo (16/6).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o fluxo da água do rio adquiriu uma coloração barrenta e com forte correnteza, caindo na cascata de 56 metros de altura e 200 metros de comprimento.

Segundo a prefeitura de Farroupilha, choveu 161 milímetros entre sábado e esta segunda (17/6), nível maior do que os 152 mm previstos para todo o mês de junho no município.

Nenhum dano à estrutura do parque foi registrada e o local deve ser reaberto nos próximos dias.

Veja o vídeo: