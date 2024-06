Permissionários do Elias Mansour estão em situação precária, diz vereadora

Durante uma sessão realizada na quarta-feira, 12, na Câmara Municipal de Rio Branco, a vereadora Elzinha Mendonça usou a tribuna para comentar e expressar sua insatisfação sobre a situação dos permissionários do mercado Elias Mansour, que segundo ela estão em condições insustentáveis, durante o período de reforma. A vereadora também criticou a prefeitura alegando que a mesma não cumpriu a promessa de entregar 50 boxes para acomodar os trabalhadores.

“Pude ver a situação grave que eles estão passando, é desumano, primeiro que a prefeitura municipal não cumpre a sua palavra, e os 50 boxes prometidos para dignidade e colocar aquelas pessoas em locais adequados, não foram cumpridos.”

Em seu discurso, Elzinha relatou as condições inadequadas em que peixeiros e açougueiros foram realocados e destacou que a entrada do mercado foi lacrada, impedindo a circulação de clientes, e prejudicando gravemente o fluxo de vendas que é o sustento das famílias. A vereadora chamou os vereadores a se unirem para buscar soluções.

“Não tem como pegar aquelas pessoas tirar do local e jogar de qualquer forma, é lamentável isso, então eu to aqui para compartilhar e chamar vocês para fazerem uma visita e possam ajudar aquelas pessoas, chamar a responsabilidade da prefeitura, porque eles não tem resposta, então fico muito triste porque não tem como cliente entrar naquele local, as pessoas estão desesperadas.”

Em outro momento, a vereadora também lamentou a morte de Ketilly Soares de Souza, de 33 anos, assassinada pelo noivo uma semana após ser pedida em casamento, e destacou o seu repúdio, lembrando da necessidade de ainda criar políticas públicas para combater a violência contra a mulher.

“É lamentável que esses crimes hediondos ainda aconteçam na nossa cidade, isso é inaceitável porque em pleno século 21 ainda convivemos com casos de feminicídio e violência doméstica. Então nós devemos reforçar o compromisso com políticas públicas eficazes que protejam mulheres, ampliando acessos a abrigos seguros, suportes psicológicos, e jurídicos, além também de promover campanhas de conscientização que incentivam denúncias e a busca por ajuda.”

Elzinha também mencionou a realização do evento Jornadas de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento do Acre em 2024, organizadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) e acontecerá no auditório da Federação da Indústria do Estado do Acre. O evento visa promover a disseminação e o acesso aos incentivos da Zona Franca de Manaus. “A jornada de integração busca promover a disseminação e o acesso aos incentivos da zona franca de Manaus, abrangendo políticas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com uma programação ampla e gratuita.”

Elzinha finalizou destacando que além das palestras e discussões, o evento também disponibilizará a certificação de 20 alunos do curso Trilha Jovem Empreendedor, e parabenizou o presidente da Federação da Indústria, José Adriano. “Parabenizo o presidente da Federação da Indústria pelo serviço extraordinário que realiza à frente daquela entidade, para mim é um orgulho receber um evento de tamanha importância que contribuirá para o desenvolvimento econômico e tecnológico na nossa região.”