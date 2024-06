Conab realiza visitas técnicas de orientação da PGPMBio no Acre

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza nesta semana visitas técnicas relativas à Política de Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPMBio) em municípios do Acre e do Maranhão. O objetivo é esclarecer sobre as mudanças dos preços de subvenção para a safra de 2024, tirar dúvidas sobre as formas de acessar a Política e também obter depoimentos sobre as principais dificuldades enfrentadas em 2023.

No Acre estão sendo visitados os municípios de Xapuri, Brasileia e Assis Brasil (relativos ao produto borracha natural), com a parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Já no Maranhão, as visitas são aos municípios de Zé Doca, São Luiz Gonzaga, Igarapé Grande e Penalva, todas relativas ao produto amêndoa de babaçu.

Sustentabilidade – A PGPMBio garante um preço mínimo para produtos extrativistas que ajudam na conservação dos biomas brasileiros. Açaí, andiroba, babaçu, baru, borracha extrativa, buriti, cacau extrativo, castanha-do-brasil, juçara, macaúba, mangaba, murumuru, pequi, piaçava, pinhão, pirarucu de manejo e umbu estão entre os produtos contemplados. A Política visa fomentar a conservação do meio ambiente, contribuir com a redução do desmatamento, como forma de minimizar os efeitos das mudanças climáticas, garantido, inclusive, renda às populações que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.