Governo retifica datas e locais para entrega de documentos no concurso da Saúde

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Saúde (Sesacre), retificou os locais e datas para a entrega de documentos e a posse dos candidatos convocados no concurso da Secretaria de Estado de Saúde, conforme o Edital n.º 018 Sead/Sesacre, de 13 de janeiro de 2023.

De acordo com a retificação, publicada nesta sexta-feira, 14, os candidatos convocados deverão comparecer até o dia 25 de junho, das 8h às 14h, a um dos seguintes endereços:

– Rio Branco: Mezanino da Secretaria de Estado de Saúde, Rua Benjamin Constant, nº 830, Centro.

– Cruzeiro do Sul: Coordenação Regional de Saúde do Vale do Juruá, Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216, Alumínio.

Para a posse, os candidatos deverão comparecer nas seguintes datas, locais e horários:

– Rio Branco: 28 de junho, às 17h, no Auditório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera.

– Cruzeiro do Sul: 2 de julho, às 17h, no Teatro dos Náuas, Rua do Purus, nº 551, bairro João Alves.

Confira a lista completa dos nomeados, organizada por cargos e localidades.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Sesacre pelo WhatsApp (68) 3215-2710, de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h, ou com a Sead, pelo e-mail concursos.gov@gmail.com.