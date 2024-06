Na manhã desta sexta-feira, 14, o governador do Acre, Gladson Cameli, publicou no Diário Oficial do Estado os decretos nº 11.496, 7.089-P, 7.090-P e 7.091-P, sobre concessão da Ordem da Estrela do Acre.

O Decreto nº 11.496, de 13 de junho de 2024, tem como objetivo reconhecer e premiar pessoas físicas que prestaram serviços notáveis ao estado ou que possuem méritos excepcionais.

O Conselho da Ordem é presidido pelo próprio governador, que atua como grão-Mestre. Outras autoridades, como o chefe da Casa Civil, o chefe da Casa Militar e o chefe do Gabinete Pessoal do Governador também compõem o conselho. A insígnia da Ordem é uma estrela de cinco pontas, inspirada na bandeira acreana e distribuída em cinco graus de medalhas: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

Entre as personalidades homenageadas, destaca-se o músico multi-instrumentista acreano João Donato, que recebeu a insígnia no Grau Comendador in memoriam. Donato faleceu no Rio de Janeiro, no dia 17 de julho de 2023, aos 89 anos, deixando um legado digno de ícone da Música Popular Brasileira, tendo colaborado com grandes nomes como Dorival Caymmi, Tom Jobim e João Gilberto.

Nascido em 1934, em Rio Branco, Donato iniciou sua carreira profissional no grupo do flautista Altamiro Carrilho, onde tocava acordeon, o seu primeiro instrumento. Em sua jornada profissional conquistou grandes feitos como a vitória no Grammy Latino de 2010, na categoria de melhor álbum de Latin Jazz, com a reedição em vinil do seu álbum Sambolero, disseminando sua cultura internacionalmente.

Além de Donato, foram condecorados a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), Waldirene Oliveira da Cruz Lima Cordeiro, no Grau Grande Oficial, e o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora Filho, no Grau Comendador. Ambas as homenagens foram oficializadas pelos decretos nº 7.089-P e nº 7.090-P, respectivamente.

As condecorações serão realizadas como parte da programação dos 62 anos de elevação do território do Acre a estado, neste sábado, 15, a partir das 16h, no Calçadão da Gameleira. As insígnias distribuídas servirão como símbolo de prestígio e reconhecimento do povo acreano aos homenageados.