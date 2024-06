Dona de pet shop reage a assalto com rodo e faz ladrão fugir; confira o vídeo

Dona de pet shop usa rodo para reagir a assalto e faz ladrão fugir no interior de SP. A cena foi registrada na quarta-feira, 12, por uma câmera de segurança do estabelecimento, localizado em Ribeirão Preto. Na gravação, o homem aparece entrando e, na sequência, já fugindo do local seguido pela mulher com o objeto. Ao g1, a vítima afirmou que fez a arriscada ação ao perceber que o assaltante estava desarmado; um boletim de ocorrência foi registrado.

Veja o vídeo:

Reprodução/Conexão Notícias Ribeirão Preto/Facebook