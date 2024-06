Centro de Estudo de Línguas inicia aulas a distância com transmissão ao vivo pela internet

Para promover Projeto CEL a Distância, o Centro de Estudo de Línguas (CEL) deu início nesta quinta-feira, 13, ao primeiro semestre das aulas com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) no YouTube: youtube.com/@educacaodoacre.

A aula inaugural foi iniciada às 17 horas, diretamente dos estúdios do Centro de Mídias Educacionais, setor da pasta que é dedicado à integração de tecnologias de informação e comunicação no ambiente educacional.

O Projeto CEL à Distância é uma iniciativa que visa atender alunos da rede estadual e comunidade dos municípios de Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Acrelândia, beneficiando 420 cursistas dessas localidades com o ensino das línguas inglesa e espanhola.

Durante a transmissão, o chefe do Departamento de Programas e Ações Especiais, Aldino Shattat, ressaltou que a ação amplia o acesso ao ensino de línguas, utilizando a tecnologia para levar educação de qualidade a diversas regiões do estado.

“Estamos dando oportunidade para que pessoas de vários municípios possam aprender inglês e espanhol diretamente das suas cidades. Superamos todas as dificuldades para que a mesma qualidade oferecida no CEL em Rio Branco seja oferecida nesse projeto”, destacou.

A chefe da Divisão de Ensino de Línguas, Kellen Duarte, explicou, durante a live, que as demais aulas também serão oferecidas em tempo real pela internet, com possibilidade de interação. Além disso, cada aluno receberá acesso a uma plataforma online, onde serão disponibilizados todos os materiais didáticos. “É uma alegria ver pessoas aprendendo uma língua estrangeira gratuitamente por meio de uma política pública”, celebrou.

A perspectiva é que o projeto seja estendido, em um futuro próximo, a todos os municípios do estado. Para o secretário de Estado e Educação, Aberson Carvalho, o CEL à Distância fortalece o compromisso do governo com a educação de qualidade: “Essa é uma iniciativa que mostra como a inovação e a tecnologia podem ser aliadas poderosas na construção de um futuro mais inclusivo e promissor das ‘nossas autoridades’ – nossos alunos”.