Estação SUS: novo episódio analisa os avanços do Saúde Redes no Acre, projeto que visa apoiar gestores e trabalhadores de saúdeEstação SUS: novo episódio analisa os avanços do Saúde Redes no Acre, projeto que visa apoiar gestores e trabalhadores de saúde

O 14° episódio do Estação SUS é com o coordenador de Desenvolvimento Institucional do CONASEMS, Nilo Bretas, a secretária municipal de Saúde e Saneamento de Epitaciolândia (AC), Jéssica Morais da Silva, e o apoiador da 2ª Região de Saúde – Alto Acre, Francisco Andrade da Silva Souza.

No videocast, eles analisam os avanços do projeto “Saúde Redes” no Acre. Conduzido pelos hospitais Sírio-Libanês e Oswaldo Cruz no âmbito do PROADI-SUS, o Saúde Redes apoia gestores e trabalhadores de 4 regiões de saúde compostas por municípios de até 40 mil habitantes.

O Estação SUS é uma produção do CONASEMS para refletir e tirar dúvidas de gestores e técnicos da saúde sobre boas práticas no Sistema Único de Saúde. O videocast é conduzido pelos próprios integrantes técnicos do Conselho.

Veja o episódio completo no canal do Conasems no YouTube: