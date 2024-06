Aulões do Pré-Enem Legal mobilizam alunos da Educação de Jovens e Adultos e ex-estudantes da rede estadual

O programa Pré-Enem Legal promoveu dois aulões especiais para ex-alunos da rede estadual e estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os eventos ocorreram nesta segunda, 10, e terça, 11, no turno da noite, no auditório da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

As duas noites reuniram 247 participantes que tiveram a oportunidade de revisar conteúdos, esclarecer dúvidas e reforçar o conhecimento em diversas disciplinas, fortalecendo suas chances de sucesso no Exame Nacional do Ensino Médio( Enem).

Entre eles, dona Raimunda do Nascimento, que aos 63 anos está concluindo o ensino médio na EJA da Escola Estadual Theodolina Falcão e sonha cursar Letras Espanhol na Universidade Federal do Acre: “Graças a Deus hoje eu tenho disposição para fazer isso. Deus me dá força para que sempre levante no dia seguinte e siga novas etapas”.

Além de assistir aos conteúdos de preparação intensiva para o Enem, os participantes tiveram a oportunidade de retirar os livros do Sistema Farias Brito, material que, assim como todo o preparatório, é disponibilizado gratuitamente a todos os estudantes que estão concluindo o ensino médio na rede estadual e participantes da comunidade que se inscreverem no curso.

Catriele Alves, de 19 anos, que também está concluindo o ensino médio no Centro de Educação de Jovens e Adultos, conta que, pela primeira vez, teve a experiência de participar de um aulão preparatório para o Enem. “Eu tô maravilhada. Tá sendo uma experiência muito legal. O material é muito interessante e os professores estão de parabéns. Eu agradeço a eles por nos incentivar a sempre seguir em frente”, celebra.

A coordenadora pedagógica do Pré-Enem Legal, Cleice Oliveira, ressalta que atualmente a equipe articula os próximos aulões para alunos da EJA e ex-alunos. “Em breve vamos divulgar as próximas datas”, informa. Além disso, atualmente, o programa está encerrando o primeiro ciclo de itinerância que levou aulões a todos os municípios do estado e ofereceu oficinas de redação em Rio Branco.

O Pré-Enem Legal é um programa do governo do Estado do Acre que prepara gratuitamente estudantes e ex-alunos da rede estadual para o Enem. As inscrições para a edição deste ano continuam abertas até 5 de julho pelo site see.ac.gov.br e têm foco em ex-estudantes da rede, mas qualquer pessoa da comunidade que tenha concluído o ensino médio em instituição pública ou particular reconhecida pelo MEC também pode se inscrever.