Antonia Sales clama por melhorias nas estradas e rios no interior do Acre

A deputada Antonia Sales (MDB) destacou a difícil realidade enfrentada pelas comunidades rurais e ribeirinhas do estado, enfatizando a necessidade urgente de intervenções governamentais para melhorar as condições das estradas e rios.

A parlamentar relatou uma recente viagem de três dias ao Rio Liberdade, no Juruá, onde visitou mais de dez comunidades, descrevendo as condições precárias enfrentadas pelos moradores locais. “O quanto que o povo sofre”, enfatizou, referindo-se às dificuldades enfrentadas tanto pelos agricultores quanto pelos ribeirinhos.

A emedebista destacou ainda que os moradores que dependem dos ramais acordam cedo e trabalham até tarde para evitar o sol forte, enquanto aqueles que vivem à beira dos rios enfrentam obstáculos como galhos e árvores atravessadas, tornando a navegação perigosa durante o verão.

“A estrada deles é o rio”, declarou Sales, sublinhando a necessidade de limpeza dos rios durante o verão para facilitar o transporte dos produtos agrícolas. Ela ressaltou que, no inverno, a situação é mais manejável, mas os desafios do verão muitas vezes resultam na perda de produtos, afetando a subsistência dos agricultores.

Além dos problemas ribeirinhos, a deputada também destacou a situação crítica do Ramal da Moura Piranga, próximo à cidade e ao aeroporto, onde vivem mais de cem famílias. “Em pleno verão? Geralmente as famílias têm dificuldade de sair no tempo de inverno”, explicou, mencionando que até os ônibus escolares enfrentam dificuldades para trafegar, prejudicando a educação das crianças locais.

Antonia Sales também lamentou as promessas não cumpridas do governo estadual em relação à manutenção das estradas, particularmente a falta de ação do Departamento de Estradas e Rodagem do Acre (Deracre). Ela fez um apelo à nova diretora do órgão, expressando esperança de que, como mulher e mãe, ela possa compreender e responder melhor às necessidades das comunidades. “Talvez agora a nova diretora do Deracre, a senhora Sula, resolva. Ela sabe quanto uma mulher de família sofre”, disse.

A deputada concluiu seu discurso com um apelo urgente por melhorias: “Estou apresentando uma indicação, repassando essa reivindicação, porque eu acredito nas mulheres, pelo amor de Deus, talvez ela tenha a competência de arrumar esse ramal, pelo menos as partes críticas, talvez ela cumpra a promessa do governador”, complementou.