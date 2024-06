FEIJÓ sempre teve prefeitos de grupos que ao longo de décadas se alternam no comando da prefeitura. Mas, os movimento nesta eleição podem quebrar o ciclo dos coronéis da política do município, com a entrada em cena de um componente novo e desatrelado dos grupos tradicionais: a candidatura do Delegado de Polícia, Railson Ferreira (REPUBLICANOS) para prefeito, o que vem tirando o sono dos políticos tradicionais, com uma nova forma de encarar a política: se mostrando como o novo na eleição. O fato de aparecer derrotando os grupos de coronéis, indica que poderemos ter ventos outros soprando sobre a política de Feijó. A campanha não começou; não é impossível, mas não será fácil derrotar a candidatura do Delegado Railson Ferreira (REPUBLICANOS).

TORCER CONTRA O CPF

QUERER que o governador Gladson coloque a máquina estatal na campanha da PMRB, é torcer contra o seu CPF. Esta última decisão na Ptolomeu, foi mais uma mostra que o STJ está atento a tudo que se passa no estado. O Gladson está certo em se preservar e proteger o seu CPF.

SÓ VALE CASADO

O PREFEITO Mazinho ligou para dizer que aposta de boca para ele não vale, e que se o deputado Tanízio de Sá (MDB) quiser mesmo apostar 50 mil reais que o deputado federal Gerlen Diniz (PP) vai ganhar a eleição para prefeito de Sena Madureira, que marque a hora e local para casarem a grana em espécie. Só vale casado.

NÃO LEVOU A SÉRIO

O PREFEITO Mazinho não levou a sério a pesquisa que deu o deputado federal Gerlen Diniz (PP) liderando a disputa pela prefeitura: “Minha avaliação é de 82 por cento, 71 por cento do eleitorado apareceu como sem candidato, e ainda nem entrei na campanha”. Está convicto que seu candidato Alípio (PSD) ganha jogo.

A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR

CLARO que o mérito é do governo Gladson, mas se não estivesse na Secretaria de Educação um gestor com capacidade administrativa e operativa como o Aberson Carvalho, esse concurso gigante anunciado para o magistério, não aconteceria.

POUCOS SABEM

SE DEPENDESSE do presidente Nacional do PSD, Gilberto Kassab, o partido teria entrado com pedido de cassação do deputado Pablo Bregense (PSD); o senador Petecão (PSD) que ponderou e apenas lhe tirou da liderança do PSD na ALEAC. Dos males, o menor.

ACOMPANHAR COM LUPA

O SENADOR SÉRGIO PETECÃO (PSD) disse que vai acompanhar com lupa o movimento dos políticos filiados ao partido na eleição municipal, e não passará pano para quem apoiar adversários. Será a norma do partido.

NÚMEROS DA MEGA-SENA

CASO tivesse liberdade com a prefeita Néia (PDT), de Tarauacá, ia pedir que solicitasse aos “profetas” que lhe deram as boas novas que será reeleita, que me desse os seis números do concurso da Mega-Sena. De qualquer forma, fica o pedido.

ONDE O JOGO É JOGADO

O QUE é tornado público numa eleição para prefeito, em sua maioria é o trivial. O que vale mesmo e não é revelado, é o que acontece nos bastidores. É onde o jogo é jogado.

DUAS METAS

O VEREADOR Raimundo Neném (PL), tem duas metas: se reeleger a mais um mandato e voltar a disputar a presidência da Câmara Municipal de Rio Branco.

POR NADA

NÃO É por nada não, mas o ex-deputado Jenilson Lopes (PSB) já é visto acompanhando as agendas do candidato Marcus Alexandre (MDB). Pode ser um sinal de que vai emplacar a vice, ou pode ser um mero fato isolado de uma aliança política.

SABE MEXER O DOCE

É BOM os adversários não fazerem pouco caso da força política do deputado Manoel Moraes (PP), na eleição para a prefeitura de Xapuri e do seu candidato. O Manoel sabe mexer o doce numa disputa eleitoral.

PRIMEIRA PEDRA

EM SE tratando do PT, nenhum dos dois pode atirar a primeira pedra no outro, por causa de partido. O Marcus Alexandre (MDB) foi prefeito pelo PT; e o prefeito Bocalom (PL) foi secretário de Agricultura no governo do petista Jorge Viana. Comeram no mesmo prato. Então, está zero a zero.

CANDIDATOS DEFINIDOS

O SENADOR Márcio Bittar (UB) está com o apoio definido a várias candidaturas a prefeito, no interior. Em Senador Guiomard (PP), ele apoiará a prefeita Rosana Gomes (PP); em Brasiléia, a Leila Galvão (MDB); em Feijó, a vereadora Terezinha Moreira (PL); em Sena Madureira, o vereador Alípio (PSD); e em Cruzeiro do Sul, a Jéssica Sales (MDB).

FICOU CARECA

DE UM CANDIDATO a vereador pelo PSDB, sob a presença de enviados do PP ao ninho tucano para pedir apoio ao prefeito Tião Bocalom (PL): “Foi muita conversa mole, em recursos para a campanha que é bom, não falaram nada; de promessa, Santo Antônio ficou careca.

NÃO ENTRA NA CAMPANHA

JÁ COBRI dezenas de eleições para prefeito, e o jogo é o seguinte: O candidato a vereador quer ajuda para a campanha; se não tiver, pede votos apenas para ele, e o candidato a prefeito que se dane. É a realidade.

LOCAL DE PERIGO

ANDAR A NOITE no centro da cidade virou um perigo, o local é um paraíso para os bandidos, devido a ausência de policiamento. Não foram poucos os assaltos na região, que está virando uma cracolândia e as autoridades passam pano para um problema, que só cresce a cada dia.

TIRO CURTO

AS CAMPANHAS para prefeito são de tiro curto. As convenções começam no dia 20 de julho e se arrastam pelo mês inteiro até 5 de agosto. Depois acontece o registro de candidaturas; e a campanha com tudo legalizado, será em torno de 45 dias. As pesquisas realizadas neste período é que darão um melhor panorama das candidaturas. É quando o bicho pega.

GOSTO PELO NOVO

EXISTE um clima de mudança em Capixaba. Por isso, não tirem de tempo a candidatura da vereadora Sara Frank (MDB) – a mais votada do município- na disputa da prefeitura. O eleitor costuma gostar do novo.

BRIGA COM CHANCE

A CANDIDATA Gabriela Câmara briga com chance por uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco, na chapa do PP. Terá uma estrutura forte de campanha. O que costuma pesar.

DIVISÃO POLÍTICA

A FAMÍLIA Lima não estará no mesmo palanque em Mâncio Lima. O ex-deputado Jonas Lima (PT) apoia a candidatura a prefeito do empresário Chicão (MDB), que é adversário do seu irmão, o prefeito Isaac Lima (PP).

FRASE MARCANTE

“A pessoa que teme sofrer já está sofrendo pelo que teme”. Michel Quoist.

FORÇA DA MULHER

HÁ nas chapas dos partidos, pelo menos cinco mulheres com alta chance de se eleger vereadora. Na próxima legislatura poderemos ter a maior bancada de mulheres de todos os tempos na Câmara Municipal de Rio Branco, hoje, com apenas duas vereadoras: Elzinha Mendonça (PP) e Lene Petecão (PSD).

PROBLEMA GRAVE

ESSE é um problema grave que deveria estar preocupando os gestores: cerca de 59 mil crianças ainda não foram imunizadas contra a poliomielite. O alerta foi feito pelo deputado Pedro Longo (PDT), que criticou os negacionistas da vacina.