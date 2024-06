Venda de flores deve sofrer fomento de 4% no Dias dos Namorados

O clima, não tão frio e não tão úmido, contribuiu com a colheita das rosas para o Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, permitindo com que alguns produtores registrassem aumento de cerca de 20% no volume, comparada à colheita do ano passado. Aliado às importações, principalmente da Colômbia e do Equador, como já acontece nessa época, o abastecimento de rosas – a flor preferida para a data -, deve garantir a oferta. O Ibraflor – Instituto Brasileiro de Floricultura – está animado e espera um aumento de 4% no volume das vendas, em relação a 2023. No calendário do setor, o Dia dos Namorados representa cerca de 8% das vendas anuais. “O mercado tem deixado as compras para mais perto da data, realizando pedidos de última hora. A grande maioria tem sido cautelosa em relação às compras, considerando as perdas ocorridas no Dia das Mães, quando a produção foi vendida, mas houve perdas no ponto de vendas, causadas por vários motivos, entre eles, a situação econômica do país e aos impactos diretos e indiretos provocados pelas enchentes do Rio Grande do Sul ”, explica Renato Opitz, diretor do Ibraflor.

O presidente da Andraflores – Associação dos Produtores de Flores de Andradas -, Adriano Van Rooyen, explica que, os investimentos seguiram, este ano, na produção das cores vermelha e amarela e em outros cores vibrantes. Com 15 associados instalados no Sul de Minas Gerais e respondendo por cerca de 60% do mercado nacional de rosas, a Andraflores não teme a concorrência das fores importadas. “Pelo contrário, precisamos dessas importações para suprir o mercado, porque o Dia dos Namorados acontece, no Brasil, muito próximo à chegada do Inverno, quando a produção já é, normalmente, reduzida pelas condições climáticas. Para se ter uma ideia, quando esfria, o volume cai pela metade em relação ao Verão, por exemplo”, diz Adriano Van Rooyen.

Oferta de variedades

O mercado floricultor disponibiliza de mais de 3.500 variedades de cerca de 300 espécies de flores e plantas ornamentais, que podem atender aos mais variados gostos. Embora as rosas e orquídeas sejam as mais procuradas pelos enamorados, há muitas opções flores que asseguram lindos buquês, como as alstroemérias, lírios, gérberas, cravinas, crisântemos, antúrios, calêndulas, helicônias, dálias e estrelítzias, entre outras. As flores de vaso, além das orquídeas, como os kalanchoes, cyclamens e os antúrios, que até já trazem o formato de coração, também são bem vendidos nesta data.